Spazionapoli.it - News SSC Napoli, allenamento congiunto a Castel Volturno: squadra e risultato – FOTO

Leggi su Spazionapoli.it

Nel pomeriggio di quest’oggi, è stato reso noto laavversaria che è stata ospitata dalla SSCper un.Ilsi è ritrovato aper continuare a preparare la prossima sfida del campionato di Serie A contro la Roma, in programma non appena sarà terminata la terza sosta di stagione per le Nazionali. Proprio per questo motivo, sono ben tredici i calciatori che non saranno in questi giorni al centro sportivo azzurro, con Antonio Conte che è chiamato a lavorare con il resto dell’organico che invece è rimasto in città. Occasione, la medesima, per provare in maniera consistente anche quei calciatori che reclamano spazio e che non hanno un minutaggio elevato.Per questo, la SSCha organizzato un, tenutosi contro la Puteolana (del Girone G della Serie D, ndr).