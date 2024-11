Lapresse.it - New York, incendio a Manhattan: le immagini dall’alto

Leggi su Lapresse.it

A New, undi sterpaglie è scoppiato in un parco all’estremità settentrionale di: il fumo era visibile in tutta la Grande Mela. I vigili del fuoco della città hanno risposto a un numero record di chiamate per incendi nelle ultime due settimane. Il clima secco ha portato un’ondata di roghi nei boschi.