Iltempo.it - “Nessuna concessione alla Russia”. È già guerra tra Trump e Zelensky

«Donaldè un politico che punta a essere il numero uno. I presunti progetti che circolano in queste ore si basano tutti sul concedere qualcosa, ma sono suggestioni di Vladimir Putin. Segli andasse dietro, diventerebbe il numero due. E non credo che lo possa accettare». A parlare a Repubblica è Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr, che sottolinea - riguardo l'accettazione di un cessate il fuoco in cambio delladei territori occupati e l'ingresso immediato nella Nato - che «si fa un gran parlare di quest'ipotesi perché si presuppone che l'Ucraina debba per forza concedere qualcosa. Gli obiettivi di Putin sono la distruzione dell'Ucraina e il dominio in Europa, quindi perché dovrebbe accettare l'accordo?». «Non credo che il Paese attaccato debba fare concessioni e smettere di resistere - precisa Podolyak -.