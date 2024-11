Oasport.it - Nba, Kyle Hines nello staff dei Brooklyn Nets

Dopo aver appeso le scarpine al chiodo, con l’addio all’Olimpia Milano quest’estate, il futuro diha preso i colori neri dei Brookyln. Il leggendario centro che per anni ha dominato in Europa, infatti, entra ufficialmente a far parte dellotecnico della franchigia, con la quale però collaborava già da alcuni mesi., infatti, è stato assistant coach durante la Summer League, mentre negli ultimi mesi era rimasto – pur senza un ruolo ufficiale – all’interno dei. Ora, invece, l’ufficialità a fianco di coach Jordi Fernandez nella speranza di far partire definitivamente quel progetto che la formazione diha sognato, senza mai rendere vincente, negli ultimi anni.Come riferisce Backdoor Podcast, al momento il ruolo dell’ex centro di Milano è “ibrido”, conche “si occupa del player development con mansioni molto varie che partono dal coachingpuro, per passare alla video room e front office, fino ad arrivare anche alla parte di scouting”.