Nations League 2024 25 quarti di finale | tutte le squadre qualificate

Leggi su Sportface.it

Eccoleaididella Uefa/25. Archiviata la fase a gironi, la competizione continentale è pronta ad entrare nel vivo con la fase ad eliminazione diretta. Il format del torneo prevede che le migliori otto Nazionali dei raggruppamenti disputino idiin gare di andata e ritorno, previste il 20 e 25 marzo 2025. Le semifinali, invece, sono in programma il 4 e il 5 giugno 2025, mentre laè fissata per l’8 giugno, così come quella per il terzo posto. Di seguito l’elenco delleaididellaleaiGERMANIASPAGNA/25,dileSportFace.