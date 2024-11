Viterbotoday.it - Natale povero a Viterbo: "Stanziati solo 170mila euro e non ci sono idee"

In seconda commissione si è discusso dei fondi a disposizione per il prossimo. Il primo passaggio sul cambio di destinazione delle somme per le festività ha avuto l'ok tramite il voto favorevole della maggioranza e l'astensione dell'opposizione. Manca la convalida del consiglio comunale.