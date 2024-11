Laverita.info - Natale, ma non solo: tutti i bonus in manovra

L’una tantum di 100 euro prevista per i lavoratori dipendenti non è l’unica forma di supporto per le famiglie. La «Carta nuovi nati» si affianca ai sostegni alla genitorialità e all’infanzia già in vigore. Incentivi anche su ristrutturazioni e l’acquisto di mobili.