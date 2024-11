Ilgiorno.it - Natale alla moda: tre proposte chic per anticipare le tendenze del 2025

Leggi su Ilgiorno.it

Un? È possibile scegliendo regali, adatti a qualsiasi donna, che saranno sicuramente di tendenza nel nuovo anno ormai alle porte. Diverse le idee tra cui scegliere, a partire dal giallo, predominante sulle passerelle della primavera/estate. Dal giallo vaniglia morbido al burro cremoso passando per la corposità audace dello zafferano, questa tonalità vibrante è destinata a spiccare su maglie, pantaloni, abiti e giacche. Nell’armadio di ogni fashion victim che si rispetti non può mancare, poi, qualcosa di animalier, un grande classico che non tramonta mai. Uno dei maggiori trend di questi mesi (e dei prossimi) perché l’eleganza selvatica di leopardi, ghepardi e compagnia bella non passa mai inosservata. Basta anche solo un accessorio per personalizzare un look. Altro must che durerà nel tempo gli hot pants.