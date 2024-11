Udinetoday.it - Natale a Udine: eventi e manifestazioni per tutti i gusti

Leggi su Udinetoday.it

Un ricchissimo programma diperanimerà la città dinel periodo natalizio. Grazie anche al contributo di circa 100mila euro da parte dell’Amministrazione regionale. Per non perdersi nessuno di questi appuntamenti è possibile consultare il programma completo in pdf sul.