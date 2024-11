Quotidiano.net - Multa Ue da 798 milioni per il Marketplace di Facebook

La Commissione Ue hato Meta per 797,72di euro per aver violato le norme antitrust dell'Ue legando il suo servizio di annunci onlineal suo social network personalee imponendo condizioni commerciali inique ad altri fornitori di servizi di annunci online. Lo annuncia Bruxelles in una nota: "Ha abusato della sua posizione dominante nei mercati dei servizi di social network personali e della pubblicità online su piattaforme di social media", afferma la vicepresidente della Commissione Margrethe Vestager. "Deve ora porre fine a questo comportamento".