Fanpage.it - Moussa Diarra ucciso da un agente a Verona, la telecamera in stazione non ha ripreso nulla: “Anomalia”

Leggi su Fanpage.it

Lapiazzata proprio sula scritta “Porta Nuova” della, che avrebbe potuto immortalare il momento dello sparo del poliziotto che ha, non era in funzione a causa di un’anomalia su cui ora sono in corso accertamenti.