Oasport.it - MotoGP, orari prove libere GP Barcellona 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Leggi su Oasport.it

Dopo la seconda tripletta asiatica, il Motomondiale torna in scena ed è pronto a salutare la stagione con l’ultimo atto, rappresentato dal Gran Premio di, ventesimo e ultimo impegno dell’annata che andrà a sostituire la tappa di Valencia cancellata per le tremende inondazioni che hanno devastato l’area.La gara sul tracciato del Montmelò andrà a definire il campione del mondo della classe regina. Jorge Martin dopotutto è ormai ad un passo dal suo primo trionfo in, potendo difendere ben 24 punti di margine su Francesco Bagnaia che, numeri alla mano, sembra ormai rassegnato a dovere cedere lo scettro che detiene ormai da 2 anni. Sarà davvero così? Le emozioni non mancheranno con “Pecco” cherà a ribaltare tutto. Moto2 e Moto3, invece, hanno già assegnato i titoli ad Ai Ogura e David Alonso.