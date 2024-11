MotoGP il ricco contorno del Montmelò Bastianini vs Marquez per il 3posto in campionato e la lotta tra i due galli nel pollaio Ktm

Oasport.it - MotoGP, il ricco “contorno” del Montmelò. Bastianini vs Marquez per il 3°posto in campionato e la lotta tra i due galli nel pollaio Ktm

Il Gran Premio della Solidarietà, atto conclusivo del Mondiale di2025, avrà come piatto forte la contesa per il titolo tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, separati da 24 punti in favore dello spagnolo. Ilsarà però gustoso, poiché ci sono due testa-a-testa che non vanno dimenticati e meritano di essere approfonditi.In primis, la sfida per la terza piazza nella classifica generale. Marced Eneasono sostanzialmente alla pari. In palio ci sono l’orgoglio e l’onore. Più per il secondo che per il primo, perché il trentaduenne iberico ha già dimostrato quanto voleva dimostrare (ovvero di non essere un pilota finito) e soprattutto ha ottenuto per il 2025 ciò a cui, più o meno segretamente, ambiva sin dal suo trasferimento in Gresini (una Ducati ultimo grido)Anche il ventiseienne riminese sta per archiviare un 2024 molto positivo, durante il quale ha testimoniato di essere un centauro di vertice e non una meteora, nonostante il disgraziato 2023.