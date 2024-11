Morta dopo rinoplastica il capo di Margaret | Non era preoccupata sognava l’intervento

Leggi su .com

(Adnkronos) – Era una ragazza solareSpada e non vedeva l'ora di andare a Roma per laparziale, che tanto desiderava. Così il datore di lavoro parla della 22enne siciliananella Capitale a seguito dell'intervento al naso in un centro medico dell'Eur. "Era felice, aspettava da un sacco di tempo di fare quel .L'articolo, ildi: “Non era” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.