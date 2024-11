Sbircialanotizia.it - Morire in Ucraina? Conviene più che avere un futuro: in Russia è ‘deathonomics’

Leggi su Sbircialanotizia.it

Ecco come la guerra sta cambiando la società russa e la sua economia La guerra tranon è più solo una questione politica, di sicurezza o ideologica. Ma un vantaggio economico per i russi. "Andare al fronte ed essere uccisi dopo un anno è più vantaggioso economicamente (in molte regioni del del .