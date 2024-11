Morire in Ucraina? Conviene più che avere un futuro | in Russia è ‘deathonomics’

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – La guerra tranon è più solo una questione politica, di sicurezza o ideologica. Ma un vantaggio economico per i russi. “Andare al fronte ed essere uccisi dopo un anno è più vantaggioso economicamente (in molte regioni del del Paese, ndr) di poterun”, ha spiegato l’economista Vladislav Inozemtsev, citato dal Wall Street Journal. Inozemtsev anche introdotto un termine per descrivere questo fenomeno: la “deathonomics”, economia della morte. “Perdere una persona cara è una grande tragedia, un vuoto incolmabile. Ma alcuni vivono a malapena e quando muoiono per la vodka o qualcosa d’altro, non è chiaro per cosa siano morti. Suo figlio ha vissuto, lo capisce? Ha raggiunto il suo obiettivo”, ha dichiarato del resto Putin, parlando con la madre di un caduto al fronte nel novembre del 2022.