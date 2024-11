Sbircialanotizia.it - Moda, sociologo Ferraresi: “Il contesto digitale influenza la scelta stilistica delle persone”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Ildella comunicazione alla presentazione del primo Osservatorioe Generazioni ‘Fashion & Identity – Vestirsi senza infrastrutture’ “Ilmediatico, social eno sempre di più la, ma non in senso passivo, perché non siamo più solo target passivi ma attori attivinostre scelte. La capacità interazionale .