Cataniatoday.it - Mobilità, nuova area pedonale con telecamere tra via Corridoni e piazza Sciuti

Leggi su Cataniatoday.it

E’ entrata in vigore l’”, (via Pacini, via FilippoGiuseppe, via Galvagna, via Candio, via Gemmellaro, nel tratto compreso tra via Candio e via Costarelli, via Costarelli e via Del Toscano con via Spampinato) in pieno centro storico, spazi in parte.