Calcionews24.com - Milan, Fofana: «Contro la Juventus è come un derby, vi spiego perché. Classifica? Vogliamo questa cosa»

Leggi su Calcionews24.com

Il calciatore rossonero si è raccontato in una lunga intervista, approfondendo temi interessantiil suo adattamento e il campionato Youssouf, centrocampista del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di diverse tematiche riguardanti il mondo rossonero. L’ex Monaco è intervenuto per raccontare il prossimo match con la, l’adattamento in Serie A, .