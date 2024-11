Romatoday.it - Metro C, Roma nord vuole certezze sul futuro dell'opera: "Il Governo passi ai fatti"

Leggi su Romatoday.it

Neanche gli emendamenti presentati dal centrodestra tranquillizzano fino in fondo. La possibilità che laC dinon raggiunga Farnesina ha rappresentato un duro colpo per. L’annuncio dei tagli per la realizzazione del tratto T1a terza lineapolitana rischia, ancora.