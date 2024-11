Iltempo.it - Meteo weekend, parla Giuliacci: freddo e pioggia, cosa ci aspetta

Ancorao spazio al sereno? Eccocinel fine settimana sul fronte del. Le previsioni del tempo del colonnello Marioper venerdì 15 novembre indicano "piogge residue bagnare più che altro Puglia, Basilicata e Calabria", anche se tutto il sud avrà a che fare nuvole e vento. Nel resto d'Italia, invece, i cieli saranno sereni a eccezione di qualche nebbia sulle pianure del nord, si legge sul sito. Sabato 16 novembre non sono previste piogge di rilievo, e domenica 17 novembre "in gran parte d'Italia torneranno ad aumentare le nuvole", anche se non sono attese precipitazioni. Ilsi prospetta dunque piuttosto tranquillo dal punto di vista del, anche se non mancherà ilpungente soprattutto al nord nelle prime ore del mattino.