Meteo freddo e neve sull' Italia dalla Svezia | ecco quando e dove

In arrivo aria polareche farà scendere le temperature su parte dell’. Come annunciato da Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iL.it, questa brusca svolta invernale è colpa della rapida discesa di un nocciolo di aria polare dal Paese nordico che porterà la primaa bassa quota sugli Appennini. "Nelle prossime ore - afferma Garbinato - l'aria gelida scenderà molto velocemente lungo tutta la fascia adriatica,Romagna fino al Canale di Otranto, abbandonando l'già nella giornata di venerdì". Sono attese nevicate sparse dall'Appennino Romagnolo verso Marche ed Abruzzo. "Non sono esclusi - sottolinea - fino a 20-30 cm difresca'Appennino abruzzese oltre i 1000 metri e localmente qualche fiocco si vedrà anche a quote inferiori".