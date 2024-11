Wired.it - Meta si è beccata una delle multe più alte dell'Unione europea

Leggi su Wired.it

Bruxelles ha sanzionato il colosso di Zuckerberg per quasi 800 milioni di euro perché l'integrazione di Facebook Marketplace ha creato uno svantaggio insormontabile per i concorrenti come eBay, Subito e Vinted