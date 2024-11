Firenzetoday.it - Mercatino di Natale Emergency 2024

Leggi su Firenzetoday.it

Al primo posto gli esseri umani. E il diritto alla cura di tutte e tutti, in Italia e nel mondo. Questo l’impegno dida 30 anni, che oggi, in un periodo di emergenze globali, rilancia in maniera ancora più forte il suo “No alla guerra”: a, per sostenere il lavoro dell’ong e dare.