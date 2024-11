Ilpiacenza.it - Meloni al Cop 29 di Baku: «Lavoriamo per una nuova diplomazia energetica»

Leggi su Ilpiacenza.it

La “transizione” verso l’uscita dai combustibili fossili era tra gli impegni vincolanti per la comunità internazionale della Cop 28 a Dubai, ma con il peso dei conflitti, il dossier clima è finito in fondo alle agende dei leader mondiali.A, in Azerbaijan è riunita dall’11 al 22 novembre.