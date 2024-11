Bubinoblog - MEDIASET FESTEGGIA IO CANTO: “SCOTTI INSUPERABILE, LO SHOW HA VINTO PER 6 SETTIMANE”

la stagione di “IoGeneration“. L’anno scorso la finale conquistò il 24%, quest’anno il 17,3% ma c’è sempre aria di festa a Cologno Monzese.Ieri, su Canale 5, finale vincente per “IoGeneration”. Il talent musicale condotto da Gerryè leader della prima serata con il 17.34% di share individui e 2.220.000 spettatori (che salgono a 2.800.000 nella fascia di prime-time).“Capace di radunare generazioni diverse davanti alla tv, lohala sfida degli ascolti per seiconsecutive“, sottolinea la nota.Ieri, al momento della proclamazione della vincitrice, la quattordicenne Namite Selvaggi, il programma ha superato picchi del 34% di share individui.Namite si è aggiudicata un percorso formativo alla New York Film Academy nella sede di Firenze, un viaggio a New York per visitare Broadway accompagnata dalla NYFA e, grazie a R101, la possibilità di registrare una cover.