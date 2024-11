Maxievasione dell’Iva all’ombra di mafia e camorra 43 arresti False fatturazioni per 13 miliardi

Leggi su Dayitalianews.com

Si tratta di 34 misure cautelari in carcere, 9 didomiciliari e 4 misure interdittive. Frode all’Ue da 520 milioni,per 1,3.I magistrati della Procura Europea degli uffici di Palermo e Milano hanno individuato un’organizzazione criminale, con connessioni allae alla, che avrebbe orchestrato un’evasioneper centinaia di milioni di euro.Sono state eseguite 47 misure cautelari personali e sequestri di beni, valori e denaro per 520 milioni.Sono state ricostruiteper 1,3di euro. I reati contestati sono, associazione a delinquere finalizzata alle frodi fiscali aggravate dal metodo mafioso. Agli indagati i magistrati contestano, a vario titolo, anche il riciclaggio. Il gip di Milano, su richiesta della Procura Europea (Eppo) ha emesso 34 misure cautelari in carcere, 9 didomiciliari e 4 misure interdittive.