Maxi operazione della Procura europea | scoperte false fatturazioni per 13 miliardi

Laverita.info - Maxi operazione della Procura europea: scoperte false fatturazioni per 1,3 miliardi

La Guardia di Finanza, in concorso con la Polizia di Stato, smaschera un'associazione per delinquere finalizzata a frodi fiscali e riciclaggio aggravata dal metodo mafioso: eseguite 47 misure cautelari personali, sequestri di beni, valori e denaro per 520 milioni di euro. Ricostruiteper 1,3di euro.