Matilde Lorenzi, l'ex sciatore Paolo De Chiesa: "Si poteva salvare, ecco perché"

era la sciatrice morta il 29 ottobre scorso, dopo una caduta in allenamento sul ghiacciaio della Val Senales in Alto Adige. A più di due settimane da quella tragedia si riapre la polemica. A farlo ècampione di sci azzurroDe, il quale sostiene che la ragazza si.Leggi anche:e il volo spezzato,la sua morte riguarda tutti noi“Non possiamo stare zitti su questa vicenda. – si sfoga cosìdella Valanga Azzurra e oggi commentatore Rai in un’intervista a La Stampa – L’allenatore di, Angelo Weiss, ha visto per filo e segno, ma ha preferito lasciare dichiarazioni incomplete. Non si muore per una facciata sulla neve altrimenti i tracciati sarebbero un cimitero. E mi chiedo:non è stata fatta l’autopsia?il caso è stato chiuso così in fretta?”.