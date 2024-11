Inter-news.it - Materazzi: «Inzaghi profilo da Premier League, dico tre squadre!»

“Matrix” Marco, leggenda dell’Inter, ha parlato di Simone. L’ex difensore ovviamente elogia il tecnico dell’Inter, ma ipotizza in un futuro lontano le possibili soluzioni in.TECNICO DA– Marco, ospite su YouTube per Italian Football Podcast, ha parlato in questo modo di Simone: «Sono un tifoso dell’Inter. Spero che rimanga all’Inter perché il suo lavoro lì non è ancora finito. Penso che sia un buonper la. Per me l’Arsenal è uno dei club a mio parere per Simone. Forse anche il Manchester United. E anche il Manchester City, perché nessuno sa cosa farà Pep. Ma spero che Simone resti in Italia. Non sono il suo allenatore. Sono suo amico perché abbiamo giocato l’uno contro l’altro e abbiamo un buon rapporto.