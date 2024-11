Fanpage.it - Margaret Spada morta dopo una rinopalstica, l’assistente del medico indagato: “Non l’ha operata lui”

Leggi su Fanpage.it

"Noi non conosciamo la ragazza, il dottore opera solo in clinica - ha assicurato una collaboratrice che lavora nell'ambulatorio dei due medici indagati per la morte di- Non l'halui".