Europa.today.it - Margaret morta durante l'intervento al naso: il giallo della cartella clinica che non c'è e il video girato in sala operatoria

Leggi su Europa.today.it

Doveva essere tutto facile, veloce, se non indolore quasi. Esattamente come aveva visto su TikTok. Invece no. AgataSpada, 22enne originaria di Lentini (Siracusa), èmentre si sottoponeva a undi rimomento del. Si è sentita male nellaa Roma del.