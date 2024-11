Liberoquotidiano.it - Manovra: Conte, 'governo pensi a emergenze no a crociate anti-toghe con super miliardari'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "In Italia 200mila bambini che hanno meno di 5 anni vivono in famiglie che non riescono a garre almeno un pasto proteico ogni due giorni. 1 bambino su 10 ha sperimentato la povertà energetica, vivendo in case non adeguatamente scaldate in inverno. Questa, nei numeri di Save The Children, è la dura realtà di un Paese in cui sono state tagliate le misure contro la povertà con una ferocia e una propaganda inaudita". Così il leader del M5S Giuseppe, in un lungo post sui social."L'unica spesa record di questoè quella in armi - incalza - , +7,5 miliardi in 3 anni, mentre si sceglie di non ricavare risorse dagli extraprofitti legati agli incrementi di utili di banche e industrie delle armi. Noi, in legge di bilancio, stiamo proponendo di prendere da lì i soldi, di ripristinare le misure di contrasto alla povertà e di creare uno 'scudo contro il carovita': abbassare il costo di bollette e beni alimentari, sostenere il reddito dei cassintegrati in difficoltà, prevedere detrazioni immediate sul conto per chi - sotto certe soglie di reddito - paga con la carta le spese sanitarie, aumentare di 100 euro leoni minime.