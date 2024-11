Lanazione.it - L’unione mutuo soccorso . Assemblea sullo Statuto

Un’straordinaria per contribuire al futuro di una storica istituzione quella convocata per domenica mattina, alle 10, nei locali dell’arci di piazza Garibaldi, dall’Unità Fraterna di. Un incontro necessario per adeguare la forma statutaria delal nuovo quadro giuridico e per garantire che l’organizzazione rimanga in linea con le normative attuali, cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. "L’importanza di questo incontro – spiega la neopresidente Veronica Scardigli – non si limita al raggiungimento del quorum richiesto per procedere dato che per il consiglio direttivo, la partecipazione collettiva è essenziale perché ogni decisione venga presa in maniera condivisa. È il momento di compiere un passo decisivo: assumere una responsabilità collettiva per delineare il ruolo futuro dell’organizzazione".