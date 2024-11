Quotidiano.net - “L’Ucraina può costruire una bomba nucleare in pochi mesi”

Roma, 14 novembre 2024 - L'Ucraina è pronta a tutto per respingere l'aggressione russa, e se gli Stati Uniti togliessero il sostegno militare, Kiev potrebbe decidere diun'armarudimentale in. Lo sostiene il Times che in esclusiva ha visionato un documento segreto ucraino. Sfruttare i reattori nucleari Con Donald Trump sulla soglia della Casa Bianca, e gli avvertimenti più o meno velati dei sui collaboratori su un futuro stop ai finanziamenti all'Ucraina, qualcuno a Kiev sta pensando di sfruttare il potenziale dei suoi 9 reattori nucleari. Usare il plutonio usato Infatti nel documento informativo preparato per il ministero della Difesa ucraino, a cui fa riferimento il quotidiano britannico, si sottolinea che la mancanza di tempo pere dispiegare enormi impianti di arricchimento dell'uranio si potrebbe aggirare con l'utilizzo di plutonio proveniente dalle barre dei reattori di combustibileusato.