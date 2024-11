Oasport.it - Luca Marini senza peli sulla lingua: “Marc Marquez in Ducati ufficiale per farlo vincere, il 2025 è già scritto”

Il Mondiale 2024 di MotoGP volge al termine e nel week end andrà in scena l’ultimo appuntamento. Sul circuito di Barcellona (Spagna) calerà il sipario sull’annata, con l’iberico Jorge Martin vicino alla sua prima corona, potendo contare su un vantaggio di 24 lunghezze in classifica generale su Francesco Bagnaia. Una campionato nel quale Pecco ha pagato a caro prezzo i troppi zero (otto) rispetto a Martin, decisamente più performante di lui nelle Sprint Race e consistente la domenica.Tuttavia, a tenere banco è anche quello che accadrà nel. Il riferimento è all’arrivo nel TeamFactory di. Lo spagnolo, reduce da un’ottima stagione con il Team Gresini, è riuscito a far valere il peso dei suoi risultati e soprattutto della sua storia in classe regina. Per questo, il gruppo di lavoro guidato dall’ing.