Fanpage.it - Luca Argentero geloso di Stefano De Martino: “Infastidito da mia moglie che continua a mettergli i like”

Leggi su Fanpage.it

, ospite del podcast di Alessandro Cattelan, racconta alcuni aneddoti sulla sua carriera e sulla sua vita personale. L'attore non perde occasione per ironizzare sui like che sualascia alle foto diDe