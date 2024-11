Superguidatv.it - Love, Reason, Get Even, replica puntata in streaming 14 novembre 2024 – Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 14– sulla piattaformaInfinity con la soap turca, Get. Nellaodierna Esra si prepara per andare da Ozan convinta che lui voglia riappacificarsi con lei. Giunta in azienda, però, rimarrà molto delusa. Ecco ilcon il secondo episodio.