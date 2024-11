Chietitoday.it - L'opposizione di Lanciano: "Primo risultato sulla Rianimazione dopo proteste e indignazione pubblica"

Leggi su Chietitoday.it

“L'amministrazione Paolini agisce come un jukebox: si accende solo quando qualcuno inserisce un gettone. Per questo continueremo a stare attenti e a pungolarli, soprattutto per quanto riguarda la sanità e l'ospedale”.la bocciatura della mozionenel consiglio comunale del.