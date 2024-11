Milanotoday.it - Lo spacciatore con una pistola in cantina e un chilo di hashish con sé

Leggi su Milanotoday.it

Aveva undi, denaro contante, ma soprattutto unaillegale. Arrestato un uomo italiano di 28 anni con precedenti accusato di spaccio e possesso di arma clandestina. Gli agenti di polizia, in strada per controlli di routine, hanno fermato l'uomo in via Pascarella nella.