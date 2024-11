Ilgiornale.it - Lo chef che ha inventato il presidenzialismo gastronomico

Leggi su Ilgiornale.it

Ducasse è il vero inventore della figura di cuoco-imprenditore. Nei suoi ristoranti in giro per il mondo tutto è a sua immagine e somiglianza e lui cura ogni dettaglio. Domani l'intervista completa sul Giornale in edicola