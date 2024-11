Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta in DIRETTA: Pilato e Curtis subito forte, ottimo Bacico. Alle 18.00 le finali

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.24: L’appuntamento è per le 18.00 con la sessione dedicatadel Campionato Italiano indi Riccione. per il momento è tutto, a più tardi! Buona giornata12.23: Una prima sessione di batterie più frizzante di quanto ci si potesse attendere anche grazie a Benedettache ha sfiorato il personale nei 100 rana, tirando giù di 8 decimi lo stagionale con cui aveva ottenuto il secondo posto in Coppa del Mondo. Bene anche Mora e Lamberti nei 100 dorso, insidiati però dal giovane, che ha ottenuto il record personale. Doppia finale per Saranei 50 dorso e nei 100 misti, buoni riscontri dai 200 stile libero donne e dai 50 stile uomini che promettono battaglie nel pomeriggio12.22: Queste leste dei 100 misti donne: Cocconcelli, Della Corte, Gastaldi, Pirovano, Franceschi, Gaspard, Angiolini,12.