LIVE – Monza-Olympiacos 0-0 17-20 | gironi Champions League maschile 2025 volley in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

LatestualediPiraeus, partita valevole per il secondo turno della Pool B della Cev2024/di. La squadra di Massimo Eccheli vuole sfruttare il tifo del proprio pubblico per iniziare con un successo questa avventura continentale. I brianzoli esordiscono contro la compagine greca di coach Andrea Gardini, che va a caccia di una grande prestazione per strappare punti in trasferta. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di giovedì 14 novembre all’Arena di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Mint VeroedPiraeus della massima competizione continentale per club di pallavoloaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.