LIVE – Karlovarsko-Civitanova 0-2 16-25 18-25 2-13 | andata sedicesimi Challenge Cup maschile 2025 volley in DIRETTA

Latestualedi, gara dideidella CevCup 2024/di. Gli uomini di Giampaolo Medei scendono sul campo di casa per conquistare subito una vittoria ed iniziare nel migliore dei modi questa nuova avventura in Europa. I cucinieri devono vedersela con la compagine ceca di coach Stefano Mascia, che vuole sfruttare il fattore campo per avvantaggiarsi in vista della gara di ritorno in Italia. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di giovedì 14 novembre alla Sport Hall for Indoor Games di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra VKe Cucine Lubedella terza competizione continentale per club di pallavoloaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.