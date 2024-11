LIVE – Fritz-De Minaur 1-0 round robin Atp Finals Torino 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ile latestuale di-De, incontro valevole per il Gruppo Ilie Nastase sul veloce indoor dell’Inalpi Arena alle ATPdi. Il tennista americano vuole riscattarsi dopo il ko contro Sinner ed è consapevole che, se dovesse riuscire a bissare il successo ottenuto ai danni di Medvedev, la qualificazione in semifinale sarebbe cosa fatta. Molto più complicato il passaggio del turno per l’australiano, che deve vincere in due set e sperare in un netto successo di Sinner. I precedenti dicono 5-3 in favore di De, che ha vinto i primi tre e poi gli ultimi due. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata sul Centre Court, con inizio fissato non prima delle ore 14.00.COME SEGUIRE-DETABELLONE E ACCOPPIAMENTI SEMIFINALIRISULTATI E CLASSIFICHEMONTEPREMI ATPSINGOLAREMONTEPREMI ATPDOPPIOCALENDARIO E COPERTURA TVREGOLAMENTO ATPPUNTI PER IL RANKING IN PALIOLE PARTITE E GLI ORARI GIORNO PER GIORNOPROGRAMMA ATPSULLA RAITELECRONISTI RAI E SKYPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5-DE1-0PRIMO SET – Turno a zero per: 1-0PRIMO SET – Smash a campo aperto, 40-0PRIMO SET – Primo punto per l’americano con lo sventaglio di dritto, 15-014.