Oasport.it - LIVE Belgio-Italia 0-0, Nations League calcio in DIRETTA: tentativo di Frattesi al volo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5? Destro dial, para il portiere belga senza nessun problema.3?che prova ad alzare subito il baricentro, poco pressing delin questo inizio di partita.1? Inizia la partita!20.43 Tutto pronto per la sfida.20.40 Inni nazionali in corso, si parte con quellono.20.37 Tutto pronto per la sfida, partita estremamente complicata per l’in trasferta.20.33 L’è imbattuta negli ultime quattro partite tra le due nazionali. Gli Azzurri avevano vinto tre match di fila prima del pareggio del mese scorso con i Red Devils, una serie che includeva una vittoria per 2-1 nella finale per il terzo posto nella competizione del 2021.20.28 Un mese dopo il 2-2 a Roma,tornano a scontrarsi a Bruxelles, 9 anni dopo l’amichevole del novembre 2015 (1-3), che coincise con la commemorazione del 30° anniversario della tragedia dell’Heysel.