Agi.it - L'Italia batte il Belgio ed è ai quarti di finale di National League

Leggi su Agi.it

AGI - Missione compiuta per l', che a Bruxellesilper 1-0 e conquista il pass per ididi Nations. Il ct Spalletti ripropone il 3-5-1-1 con Retegui prima punta e soprattutto con il debutto di Rovella in cabina di regia; Di Lorenzo-Buongiorno-Bastoni la linea difensiva, con Cambiaso e Dimarco esterni di centrocampo. Inizio arrembante degli Azzurri, con Frattesi che dopo pochi minuti trova il primo tiro che impegna Casteels. Il centrocampista dell'Inter e' protagonista all'11' con una palla recuperata nella treavversaria che permette a Di Lorenzo e Barella di completare la triangolazione che poi spiana la strada per il tap-in a porta vuota da pochi passi di Tonali per lo 0-1. L'e' compatta dietro, non lasciando spazi al, assolutamente annichilito nel primo tempo, e propositiva in avanti, andando vicino al raddoppio neldi frazione con un'azione simile a quella che ha portato al gol: stavolta, pero', Tonali viene chiuso da Debast.