Linkin Park tornano in Italia, una data agli I-Days 2025

(Adnkronos) –I Linka suonare indopo 8 anni. Il ritorno della band che ha plasmato il rock negli ultimi trent’anni saràI-Milano: i, nella nuova formazione con la voce di Emily Armstrong, saranno sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura martedì 24 giugno come headliner di una giornata che segnerà indelebilmente l’estate in musica di Milano. Prima di loro sul palco a scaldare il pubblico sarà la band heavy metal canadese Spiritbox anticipata dal rapper e produttore di New York Jpegmafia. Il live deiI-Milanosarà l’unico concerto indel ‘From Zero World Tour’ che sta vedendo di nuovo la band sul palco dopo otto lunghi anni di assenza dal nostro paese. Il loro ultimo concerto inrisale al giugno del 2017 proprioI-davanti ad un pubblico di 80.