Sbircialanotizia.it - Linkin Park, in ‘From Zero’ la nuova era della band

Leggi su Sbircialanotizia.it

Esce domani il nuovo album, con le new entry Emily Armstrong e Colin Brittain alla batteria, dando il via a un anno che li vedrà protagonisti assoluti con un tour kolossal. In Italia attesi il 24 giugno Passato, presente e futuro. E la potenza di sempre. C'è tutto questo nel nuovo album dei, .