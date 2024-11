Milanotoday.it - Lilt inaugura una nuova Casa del Cuore che ospita le famiglie dei malati oncologici

Milano hato unadelvicino all'Istituto nazionale dei tumori. Si tratta, insieme agli altri cinque preesistenti, di un appartamento che accoglierà dueaccompagnatrici dei figli under 25 sottoposti a cure oncologiche. L'alloggio si trova in via Botticelli 11.